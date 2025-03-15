Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefet, konut dokunulmazlığı ile işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık gibi suçlardan 64 yıl 33 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.