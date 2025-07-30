Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 49 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 25 ayrı suçtan hakkında 49 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.G. yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?