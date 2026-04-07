Fethiye\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın kentte olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
