Fethiye'de İftar Programı Düzenlendi
Fethiye'de İftar Programı Düzenlendi

Fethiye\'de İftar Programı Düzenlendi
08.03.2026 20:06
Fethiye Fenerbahçeliler Derneği, iftar yemeği ile birlik ve paylaşma ruhunu kutladı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Belediye İş Hanı önünde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programa katılan kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıtıldı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal, AA muhabirine, etkinliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini, renktaşların yanı sıra Fethiye'de herkesi iftar programına davet ettiklerini söyledi.

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Ünal, yemeğe katılan herkese teşekkür etti.

Programa, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Fethiye, Güncel, 8 Mart, İftar

Son Dakika Güncel Fethiye'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Fethiye'de İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
