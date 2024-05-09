Fethiye'de ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Fethiye'de ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Fethiye\'de ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ege İhracatçı Birlikleri uzmanları tarafından ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgi verildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, bölgenin ihracat kapasitesinin artması için yapılan çalışmalardan bahsetti. Toplantıda, Ege İhracatçı Birlikleri uzmanları da çeşitli destek programları, teşvikler ve kaynaklar hakkında sunumlar yaparak katılımcıların sorularını cevapladı.

09.05.2024 15:37
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ege İhracatçı Birlikleri uzmanlarınca ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgi verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) düzenlenen toplantıda konuşma yapan FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye ve Seydikemer'den tarımsal ve gıda ürünleriyle maden ürünleri başta olmak üzere farklı gruplardan pek çok ürünün dünyanın birçok bölgesine ihraç edildiğini söyledi.

Oda olarak bölgenin ihracat kapasitesinin artması için farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çıralı, "Bu kapsamda halihazırda ihracat yapan ya da yapmak isteyen üyelerimize yol göstermek, ışık tutmak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. İhracatçı üyelerimizin, ihracat stratejilerini güçlendirmesini hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda, Ege İhracatçı Birlikleri uzmanları Fulya Topaç Aydın ve Ahmet Rıfat Arık, ihracatçı oda üyelerine, ihracatçılara sunulan çeşitli destek programları, teşvikler ve kaynaklar hakkında kapsamlı sunumlar yaparak, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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