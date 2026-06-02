Fethiye'de İspereçet Balinası Görüntülendi

02.06.2026 14:00
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir yat kaptanı ispermeçet balinasını cep telefonuyla kaydetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen ispermeçet balinası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ile arkadaşları, deniz yüzeyinde bir hareketlilik fark etti.

Suda balina olduğunu anlayan Çoban, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra gözden kayboldu.

Dalaman'da oturan 27 yaşındaki Oğuzhan Çoban, AA muhabirine, balinaya tekneyle seyir halindeyken denk geldiklerini söyledi.

Kendisinin 10 yıllık denizci, 4 yıldır da kaptan olduğunu anlatan Çoban, "Babam da kaptan. Marmaris seyahatimizde böyle ilginç bir olayla karşılaştık. Hiç buralarda görülmeyen, nadir olan bir balina karşımıza çıktı. İlk başta kütük veya odun diye düşündük ancak yaklaştıkça su altına girip çıktığını fark ettik. Yanına yaklaştık, rahatsız etmeden video çektik. Sarıgerme istikametine doğru devam etti, biz de yolumuza devam ettik. Teknede 2 kişiydik." dedi.

Çoban, balinanın iklim değişikliğinden dolayı bölgede görüldüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi.

Balinanın 10-15 dakika kadar su yüzeyinde kaldığını belirten Çoban, "Su yüzeyinde gayet rahat şekilde hiç dalmadan kıyıya doğru devam etti. Tekne motorumuzu sabit bir hıza alarak keyifle izledik. Bize yaklaşma gibi bir durumu olmadı. Deniz zaten onların yaşam alanı. Bizim için güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'in bilinen türü ispermeçet balinası"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz ise bunun Akdeniz'de bilinen ve gözlenen ispermeçet balinası olduğunu söyleyerek, sayılarının artması temennisinde bulundu.

Filiz, "Balinanın Muğla sahillerinde görülmesi denizlerin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Bunda endişe edilecek bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

