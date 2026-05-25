Fethiye'de Kaçak Villalara Ceza Yağdı

25.05.2026 22:18
Fethiye'de kaçak villa kiralamalarına 900 bin TL ceza kesildi, denetimler artarak devam edecek.

Fethiye'de Kurban Bayramı tatilinde yerli turist yoğunluğu yaşanırken, jandarma ve emniyet ekipleri kaçak villa kiralamalarına yönelik çalışmalarını artırdı. Sosyal medya ve internet sitelerindeki ilanlar mercek altına alındı. Bakanlık tarafından yapay zeka destekli sistemlerle yapılan taramalarda, belgesiz ve izinsiz kiralama yaptığı tespit edilen 5 villaya toplam 900 bin TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılında Fethiye'de 95, Seydikemer'de 10 olmak üzere toplam 105 kaçak villaya 15 milyon 112 bin 650 TL ceza kesildi. Daha önceki denetimlerde 40 kaçak villaya 5 milyon 757 bin 200 TL ceza uygulanmıştı. Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ve aynı villaların yeniden belgesiz kiraya verilmesi halinde cezaların katlanacağını belirtti.

Turizm amaçlı kiralama belgesi olmadan faaliyet gösteren villalara ilk tespitte 143 bin 930 TL ceza uygulanıyor. İkinci tespitte 719 bin 650 TL, üçüncü tespitte 1 milyon 439 bin 300 TL ceza kesiliyor. Ayrıca denetimden kaçmak için yapılan sahte sözleşmelere de 1 milyon 439 bin 300 TL ceza uygulanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya ve web sayfalarındaki villa ilanlarını yapay zeka destekli sistemlerle tarıyor. Fethiye'ye yönelik taramanın ortalama 10 saniye sürdüğü belirtildi. Bu sistem sayesinde yoğun tatil dönemlerinde denetimlerin daha hızlı ve etkili yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Fethiye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

