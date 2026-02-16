Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Tuncay K. idaresindeki 48 AYR 339 plakalı kamyonet, Fethiye-Muğla kara yolu Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Osman Y. yönetimindeki 35 NEE 85 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı.
Kazada sürücü Tuncay K. ile kamyonette bulunan Erdi D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Kamyonet Tankerle Çarpıştı - Son Dakika
