Fethiye\'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Vakası

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Cemile (62) ve Mehmet Başar (75) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de oturan Mehmet-Cemile Başar çiftinden dünden beri haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Başar çiftinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Savcı ve polisin yaptığı inceleme çiftin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, öldükleri belirlendi. Mehmet-Cemile Başar'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.