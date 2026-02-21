Fethiye'de Kayalıklara Düşen Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Fethiye'de Kayalıklara Düşen Genç Kurtarıldı

21.02.2026 21:39
Cihan A., kayalıklara düşüp yaralandı, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düştüğü kayalıklarda yaralanarak mahsur kalan Cihan A. (26), ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Faralya Mahallesi Kabak Koyu mevkisinde meydana geldi. Cihan A., iddiaya göre arkadaşına ait çantayı almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen Cihan A., ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

21:57
