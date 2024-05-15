Fethiye'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Fethiye'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Fethiye\'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan Hasan Yıldırım'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alanda görüldüğü belirlendi.

15.05.2024 20:13
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede 5 Mayıs'ta evinden ayrılan Hasan Yıldırım'dan (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alan civarında görüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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