Fethiye\'de kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
İlçede 5 Mayıs'ta evinden ayrılan Hasan Yıldırım'dan (46) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, Yıldırım'ın son olarak Karagözler ile Kayaköy arasındaki ormanlık alan civarında görüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
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