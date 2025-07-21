Fethiye\'de Kaybolan Rus Turist Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Rus turist bulundu.
Kente tatile gelen Rus uyruklu Dimitri Kobin, yürüyüş yapmak için Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki ormanlık alana gitti.
Yolunu kaybeden turistin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama çalışması sonucu bulunan Kobin, güvenli bölgeye tahliye edildi.
Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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