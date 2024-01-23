Fethiye\'de Kayıp Kadının Katil Zanlısı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Sevim Çet'i (35) öldürüp, ormana gömdüğünü itiraf eden Özgür Çet, (44) tutuklu yargılandığı davada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, "Kızımın kanı yerde kalmadı" dedi.

'Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet, geçen yıl 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek, kızından öğrendiği kadarıyla kendisi iş yerindeyken eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir araca binerek gittiğini telefonunu da evde bıraktığını anlatıp, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmalardan sonuç alınamazken, 23 Ekim'de Fethiye'nin Bozyer Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda vatandaşlar ceset buldu. Kadına ait olduğu belirlenen, üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş ceset, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda, cesedin bıçaklanarak öldürülen bir kadına ait olduğu belirlendi. Kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet ve 2 çocuğundan alınan kan ve doku örnekleriyle yapılan DNA testi sonucu cesedin Sevim Çet'e ait olduğu saptandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, geçmişe dönük iletişim kayıtları (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında Özgür Çet'in eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Özgür Çet gözaltına alındı. Özgür Çet, poliste 9 saat süren sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde, Sevim Çet'i kendileriyle ilgilenmeyip, 'TikTok' isimli uygulama üzerinden video çektiğini, lüks hayat düşkünü olduğunu ve bu nedenle kavga ettiklerini söyleyen Çet, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın ardından Özgür Çet hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'CİNAYETİ BİR SÜRE SÖYLEYEMEDİM'

Özgür Çet, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Çet'in yanı sıra Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, babası Mehmet Çakar ve yakınları ile Fethiye'deki kadın dernekleri üyeleri katıldı. Hakkında istenilen cezaya ilişkin savunması sorulan Çet, "Sürekli tartışıyorduk. Ne yaptım ise çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim" dedi.Mahkeme heyeti, Özgür Çet'i 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Heyet, cezada hiçbir indirim uygulamadı. Duruşmayı izleyen Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri alkışlayarak salondan ayrıldı.Dava sonrası açıklama yapan ailenin avukatı ve baro temsilcisi Hayal Özenç, 'Mütalaa bu yöndeydi, biz de katılmıştık. Sanık yine Sevim'in namusunu sorgulayan bir savunma yaptı. Ama mahkeme bunlara dikkate almayarak gereken cezayı verdi. Kadınlar öldürülmesin, bir kişi daha eksilmeyelim" dedi.Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ise 'Kızımın kanı yerde kalmadı. Kız çocuğumu öldürdü inşallah kendisi de cezaevinde çürür" diye konuştu.(DHA)