Fethiye'de Modern Hayvan Bakımevi'nin Temeli Atıldı

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, Hayvan Geçici Bakımevi'nin temelini bugün düzenlenen törenle attı. Projenin altı yıllık bir emeğin sonucu olduğunu belirten Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bölgenin en donanımlı barınağını, 31 Aralık 2025'te hep birlikte hizmete açacağız. Fethiye'mize yakışır, fonksiyonel bir barınak olacak" dedi.

Fethiye Belediyesi tarafından Çatalarık Mahallesi'nde düzenlenen törenle, modern, donanımlı ve hayvan sağlığını esas alan yeni Hayvan Bakımevi'nin temeli atıldı. Proje kapsamında tedavi ve rehabilitasyon alanlarının genişletilmesi, doğayla uyumlu açık yaşam alanlarının oluşturulması planlanıyor.

Toplam 37 dönüm arazi üzerine kurulacak tesis, bin 950 metrekare inşaat alanına sahip olacak ve 21 farklı bloktan oluşacak. Tesiste idari birimlerin yer alacağı karşılama binası, tam donanımlı modern bir ameliyathane, kediler, köpekler ve atlar için tasarlanmış kulübeler ve padok alanları, geniş tedavi ve rehabilitasyon alanları, doğayla iç içe planlanmış açık yaşam alanları bulunacak.

Toplamda 37 milyon 464 bin TL sözleşme bedeliyle hayata geçirilen projeyle, sokakta yaşayan can dostlara güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sunulması amaçlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Karaca, şunları söyledi:

"Bu, altı yıldır gerçekleştirmek isteyip de çeşitli idari ve bürokratik sebeplerden dolayı hayata geçiremediğimiz bir projeydi. Tahsis süreci ve proje hazırlıklarıyla yıllarca uğraştık. Nihayetinde tahsisi aldıktan sonra bilim insanlarıyla birlikte projeyi şekillendirmeye başladık. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden bilim insanları, gönüllülerimiz ve veteriner hekimlerimizle birlikte kafa yorarak bu güzel projeyi ortaya çıkardık. Bakanlık iznini aldıktan sonra da çalışmalara başladık. Bugün hep birlikte temeli atmanın gururunu yaşıyoruz."

Projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Karaca, "Bu süreçte, 37 dönümlük arazinin tahsisi konusunda destek veren Milli Parklar Genel Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin bu noktaya gelmesinde büyük emeği olan proje ekibimize, müdürümüze ve mevcut barınakta zor şartlar altında görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Hayvanseverlere ve gönüllülere teşekkür eden Karaca, sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilere ilişkin de şöyle konuştu:

"Kolay değil arkadaşlar. Her zaman buraya geldim, moral vermeye çalıştım, empati kurduk. Burada gerçekten canlara sahip çıkan çok değerli insanlar var. Fakat ne yazık ki kötü niyetli, art niyetli kişiler de mevcut. Sayıları bir elin parmaklarını geçmez. Onlarla diyalog kurmaya çalışıyoruz, defalarca durumu izah ediyoruz. Ancak akşam olduğunda sosyal medyada hakarete varan yorumlarla karşılaşıyoruz. Bu emeği veren arkadaşlarımız bunları hak etmiyor. Burada binlerce gönüllüyle birlikte çalışıyoruz."

Projenin tamamlanma tarihini de açıklayan Karaca, "Bölgenin en donanımlı barınağını, 31 Aralık 2025'te hep birlikte hizmete açacağız. Fethiye'mize yakışır, fonksiyonel bir barınak olacak" ifadelerini kullandı.

Karaca, Fethiye'de hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Yakında kent lokantası, etüt merkezleri ve gençlik merkezi gibi projeleri de hayata geçireceğiz"

"Son beş yılda temel sorunlara el attık. Otizm Merkezi'ni tamamladık, hasta kabulüne başladık. Bu merkez, bölgede bir ilk oluyor. Daha önce Alzheimer Derneği ile işbirliği yaparak çok güzel bir Alzheimer Merkezi kurmuştuk. Yine ihtiyaçlara yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Aşevlerimizi, halk evlerimizi, halk plajlarımızı biliyorsunuz. Binlerce vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Üzümlü'de kurduğumuz yumurta çiftliğinden elde edilen yumurtaları satmıyoruz; ihtiyaç sahipleriyle ve ana sınıfındaki öğrencilerle paylaşıyoruz. Yakında kent lokantası, etüt merkezleri ve gençlik merkezi gibi projeleri de hayata geçireceğiz."

Temiz ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Karaca sözlerini, şöyle tamamladı:

"Kumluova ile birlikte, üçüncü defa belediye başkanlığımı yapıyorum. Bu süreçte birçok denetimden geçtik ama her seferinde alnımızın akıyla çıktık. Devletin tüm kurumlarıyla uyum içinde çalışıyoruz. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden aldığımız destekle 3 milyon TL'lik bir yardım sağladık. Yardımların devamı da gelecek. Biz kimseyle kavga etmeyiz, yalnızca halkın hakkını korumak için mücadele ederiz. Mülk satmadan, aksine yeni mülkler alarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 240 milyon TL değerinde üç yeni parsel aldık. Çünkü halkımızın hakkını kimseye yedirmiyoruz."