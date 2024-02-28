Fethiye'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Fethiye\'de motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Arda Apaydın'ın kullandığı motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Apaydın hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Apaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi ve cenaze morga kaldırıldı.

28.02.2024 22:13
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arda Apaydın'ın kullandığı 48 ABV 670 plakalı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Sokak'ta, 48 AKF 891 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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