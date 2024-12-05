Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Anıl Berk Şahin'in kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosiklet, Çamköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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