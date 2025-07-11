Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.T. idaresindeki 48 ARG 079 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı'nda, Adnan Durukan yönetimindeki 48 H 3142 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Durukan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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