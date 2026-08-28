Fethiye\'de Orman Yangını

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Karagedik Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim bölgesinin yakınındaki alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.