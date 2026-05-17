Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
17.05.2026 17:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Taşyaka Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 17:38:01.
