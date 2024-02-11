Fethiye'de otomobil evin balkonuna düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Fethiye'de otomobil evin balkonuna düştü: 2 yaralı

Fethiye\'de otomobil evin balkonuna düştü: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otomobilin yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobil vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

11.02.2024 23:05
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkisinde, 48 M 3742 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin balkonuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.

Otomobil ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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