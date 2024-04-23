Fethiye'de Polisler ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye'de Polisler ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı

Fethiye\'de Polisler ve Öğrenciler 23 Nisan\'da Düet Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleri ile öğrenciler düet yaptı. Likya Çocuk korosu öğrencileri, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Trafik Büro Amiri Komiser Gökhan Kam gitar çalarak çocuk korosuna eşlik etti. Polisler, çocukların bayramını kutlayarak onlara desteklerini gösterdi.

23.04.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleri ile öğrenciler düet yaptı.

Likya Çocuk korosu öğrencileri, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 23 Nisan dolayısıyla Trafik Büro Amiri Komiser Gökhan Kam gitar çalarak çocuk korosuna eşlik etti. İçinde "Kanka" polisin de yer aldığı grup, Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Bir öğrenciye telsizden anons yaptırıldı. Anonsa geri dönüş yapan polisler çocukların bayramını kutladı.

Polis şapkaları giyen çocuklar, "Polislerimizi seviyoruz, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Fethiye, Çocuk, Likya, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Polisler ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
14:59 Kolombiya’da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti
14:17 Canlı yayın açan Hakan Çalhanoğlu, gördüğü yorum sonrası çıldırdı: Boş boş konuşmayın Canlı yayın açan Hakan Çalhanoğlu, gördüğü yorum sonrası çıldırdı: Boş boş konuşmayın
13:50 Suphiye Orancı’nın 2 kızının babası Metin Akpınar’la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı Suphiye Orancı'nın 2 kızının babası Metin Akpınar'la aynı filmde oynadığı ortaya çıktı
13:34 Özgür Özel’den koltuğunu devrettiği minik Dora’ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler Özgür Özel'den koltuğunu devrettiği minik Dora'ya: Bu koltuğa iyice yerleşmezsen kaldırabilirler
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 15:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Polisler ve Öğrenciler 23 Nisan'da Düet Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement