Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Tuzla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açarak M.K. ve Ö.K.'yi bacaklarından yaraladı. Mermilerden bazıları ise yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı.

10.04.2024 20:59  Güncelleme: 21:02
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. Bu sırada M.K. ve Ö.K. bacağından yaralandı.

Mermilerden bazıları yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla yakaladı.

Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Tuzla, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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