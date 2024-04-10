Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri diğerlerinin üzerine ateş açtı. Bu sırada M.K. ve Ö.K. bacağından yaralandı.
Mermilerden bazıları yol kenarındaki elektrik panosuna ve park halindeki otomobile isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, D.Y. ve N.S'yi olayda kullanılan silahla yakaladı.
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