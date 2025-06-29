Fethiye'de Tekne Kazası: 2 Kişi Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında biri teknede rahatsızlanan, biri ise yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göcek açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Yaralı, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

İlçe açıklarındaki başka bir özel teknede ise bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hastanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Teknelerden tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.