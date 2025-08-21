Fethiye'de Tekne Kazası: Rahatsızlanan Yolcu Tahliye Edildi - Son Dakika
Fethiye'de Tekne Kazası: Rahatsızlanan Yolcu Tahliye Edildi

21.08.2025 19:59
Fethiye açıklarındaki gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

18:38
