Fethiye\'de toprak kayması istinat duvarını yıktı, Babadağ Teleferik bölgesi kapatıldı

Fethiye'de toprak kayması istinat duvarını yıktı, Babadağ Teleferik bölgesi kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ Teleferik Tesisi'nin otoparkı üstündeki ormanlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle otoparktaki istinat duvarında göçük oluştu, bölge güvenlik önlemi kapsamında yaya ve araç geçişine kapatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle Babadağ Teleferik Tesisi'nin otoparkındaki istinat duvarı yıkıldı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki tesisin otoparkının üst kısmında yer alan ormanlık alanda meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarında göçük oluştu.
Güvenlik önlemi kapsamında bölge, yaya ve araç geçişine kapatıldı.
Kaynak: AA
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