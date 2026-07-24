Fethiye'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fethiye\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ve kamyonet çarpıştı, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Suna Demirer (42) idaresindeki 27 DK 628 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Esenköy mevkisinde, İbrahim K. (34) yönetimindeki 06 EGF 155 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Demirer'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Berat Eren Y. (22) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ölen Demirer'in cenazesi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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