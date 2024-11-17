Fethiye\'de Türk Halk Müziği Konseri Coşkusu

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahnelediği " Ege'den Akdeniz'e Türküler" temalı Türk Halk Müziği konserine ev sahipliği yaptı. Konser, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Çeşme Belediyesi ve Fethiye Belediyesi iş birliğinde, Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Ege'den Akdeniz'e Türküler" temalı Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Koro Şefi Osman Uysal, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya bu kültür hizmetine verdikleri destekten dolayı şükranlarını sunduğunu, bu konserlerin karşılıklı bir şekilde devam ederek Türk halk müziğinin ve kültürünün yaşatılmasında azimle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Konserin ardından Fethiye Belediyesi yetkilileri tarafından Çeşme Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'na çiçek takdim edildi.