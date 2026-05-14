Fethiye'de Üç Kişiyi Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanmasına Başlandı

14.05.2026 15:17
Özcan A., Fethiye'de üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanıyor. Duruşma ertelendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Özcan A. ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmada hazır bulunmadı.

Duruşmada söz alan müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay ve dava süreci

Özcan A'nın, 29 Haziran 2024'te aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kayınpederi Şükrü A. ile kayınvalidesi Adile A'yı Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla öldürdüğü, yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'yı da silahla yaraladığı belirlenmişti. Akbaba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayda Esat Ulu ile Serdar Genç'in de yaralandığı, kaçan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı öğrenilmişti. Özcan A, çıkarıldığı hakimlikçe 30 Haziran 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, 5 Eylül 2025'te görülen davada sanığı, Şükrü A. ve Adile A'ya yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Muhammet Akbaba'nın öldürülmesi nedeniyle 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığa ayrıca, Esat Ulu ve Serdar Genç'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl ve "mala zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezası verilmişti.

Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyada eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden incelenmek üzere Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA

