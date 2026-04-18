Fethiye\'de Uluslararası Bilim Konferansları Başlıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de 850 bilim insanı, süperiletkenlik ve kuantum teknolojilerini tartışmak için toplanıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın başlayacak "11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı" ile "4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı"na 62 ülkeden 850 bilim insanı katılacak.

11. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 4. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde yarın başlayacak konferanslar öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın etkilerine rağmen güçlü bir kongre düzenlediklerini söyledi.

Konferanslara 62 ülkeden 850 bilim insanının katılacağını belirten Prof. Dr. Gencer, "Her gün 10 paralel salonda oturumlarımız olacak. Süperiletkenlik, manyetizma ve kuantum üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Bu alanlarda şu anda gelişmiş ülkelerin de takip ettiği ilerlemeleri tartışacağız. Bu alanlarda, dünyada öncülük ettiğimiz konferanslar serisi. Türk misafirperverliğiyle ağırladığımız dünyanın her yerinden bilim insanları, bu etkinlikleri ajandalarına koymuş durumdalar." dedi.

"Süperiletkenlik 100 yıldır çalışılan bir konu"

Küresel Süperiletkenlik Topluluğu Başkanı Ziyad Melhem de uzun zamandır bu konferanslara katıldığını ifade etti.

Konferansların doğu ile batı arasında bir köprü oluşturduğunu ve dünyanın her yerinden katılımcıların yer aldığını aktaran Melhem, "Etkinlik, doğu ve batının süperiletkenlik ve kuantum teknolojilerini bir arada tartışması için bir fırsat. Süperiletkenlik 100 yıldır çalışılan bir konu. Örneğin, sağlık alanında herkesin bildiği Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) süperiletkenliğin uygulamalarından birisi. Süperiletkenlik birçok teknolojik gelişme için çok önemli. Sağlıkta teşhisten kanser tedavisine kadar kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Florida Eyalet Üniversitesi Süperiletken Güç Uygulamaları Merkezi Eş Başkanı Prof. Dr. Sastry Pamidi, konferanslarda toplumun karşılaştığı birçok konunun ele alınacağını dile getirdi.

Konferansların ana temasının süperiletkenlik ve kuantum teknolojisi olduğunu belirten Pamidi, "Elbette manyetizma birçok temel teknolojinin kökenidir. Süperiletkenlik ve kuantum teknoloji, enerji ve hesaplamada birçok konuyu ele alıyor. Enerji sistemleriyle ilgili dünyada birçok zorluklar var. Şu an kullandığımız enerji sistemleri sürdürülebilir değil. Çünkü pek çok doğal kaynak kullanıyoruz ve bu kullanımlar nedeniyle çevresel zarara sebep oluyoruz. Süperiletkenlik enerji tasarrufu ve verimliliği arttıracak." diye konuştu.

Yarın başlayacak konferanslar 26 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 15:37:47. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.