Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan kiralık villaya yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, çok sayıda fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.