Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

08.11.2024 20:46
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan kiralık villaya yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, çok sayıda fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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