Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: İngiliz pilot yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: İngiliz pilot yaralandı

Fethiye\'de yamaç paraşütü kazası: İngiliz pilot yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 77 yaşındaki İngiliz yamaç paraşütü pilotu Dennis Morton, Babadağ'dan atladıktan sonra kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi. Morton, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

25.05.2024 17:19
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 77 yaşındaki Dennis Morton, kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: İngiliz pilot yaralandı - Son Dakika

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