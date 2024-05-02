Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı

Fethiye\'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Utku Denizatay, kayalıklara düşerek yaralandı. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma timi ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı pilot, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

02.05.2024 19:39
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Utku Denizatay (24) kısa süre sonra kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılarak sedyeye alınan Denizatay, ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Denizatay, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Yamaç Paraşütü Kazası: Pilot Yaralandı - Son Dakika

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