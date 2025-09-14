Fethiye'de Yaralı Çocuk Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
