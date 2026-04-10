Fethiye'de Yol Kaya Parçalarıyla Kapandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ölüdeniz-Faralya kara yolu ulaşıma kapandı.
Ölüdeniz-Faralya kara yoluna saat 03.15 sıralarında yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Yola düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaya parçalarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma yapılacağı bildirildi.
Haber : Gülgün KAŞLI/ FETHİYE, (Muğla),
