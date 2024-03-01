Fethiye\'de zeytin budama eğitimi İngilizce ve Almanca\'ya da çevrildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen zeytin budama eğitimi, tercümanlar eşliğinde İngilizce ve Almanca'ya da çevrildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde kadın çiftçilerin ve yabancı vatandaşların katılımıyla zeytin ağaçlarında budama eğitimi yapıldığı bildirildi.

Eğitime, mahallede yerleşmiş Alman ve İngiliz vatandaşların tercümanlar eşliğinde katılım sağladığı belirtilen paylaşımda, "Eğitim personelimiz Ziraat Mühendisi Nevzat Ekiz eğitim esnasında budamanın zeytin ve zeytinyağı kalitesine etkileri, bahçe tesisi, mücadele, ürün ve şekil budaması, hasat ve depolama konularında teorik bilgiler vererek ağaç üzerinde budama uygulaması yaptı." ifadelerine yer verildi.