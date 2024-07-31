Fethiye'deki Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Küçük Samanlık Koyu'ndaki çöp konteynerlerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler, bölgedeki ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.