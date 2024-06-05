Fethiye'deki yamaç paraşütü pilotlarına JAK timi tarafından eğitim verildi - Son Dakika
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Fethiye'deki yamaç paraşütü pilotlarına JAK timi tarafından eğitim verildi

Fethiye\'deki yamaç paraşütü pilotlarına JAK timi tarafından eğitim verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'daki yamaç paraşütü pistlerinde yıllık ortalama 220 bin kişi yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştiriyor. Geçen sene meydana gelen 27 paraşüt kazasını azaltmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından 200 yamaç paraşüt pilotuna eğitim verildi.

05.06.2024 16:31
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MUĞLA (AA) Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü pilotlarına olası kazaları karşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ülkenin önemli turizm merkezlerinden Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'daki yamaç paraşütü pistlerinden yıllık ortalama 220 bin kişinin yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Babadağ'da geçen sene 27 paraşüt kazasının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kazaların azaltılması maksadıyla Fethiye Kaymakamlığı oluru doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri tarafından S.S. Ölüdeniz Fethiye Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm ve İşletme Kooperatifi koordinesinde 'Meydana gelen kazalar ve analizi, kazaların oluş nedenleri, alınması gereken önlemler' konularında 200 yamaç paraşüt pilotuna eğitim verilmiştir."

Kaynak: AA

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