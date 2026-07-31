Fethiye'deki Yangın Havadan Görüntülendi
Fethiye'de yangın sonrası zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi, soğutma çalışmaları başladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.
Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.
Kaynak: AA
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