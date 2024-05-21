Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağaçtan düşen karga yavrusunu itfaiye ekibi yuvasına koydu.
Foça Mahallesi Çalış mevkisindeki bir ağaçtan kuş yavrusu düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi karga yavrusunu, itfaiye merdiveniyle ağaçtaki yuvasına koydu.
Bölgedeki vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de düşen karga yavrusu itfaiye tarafından yuvasına yerleştirildi - Son Dakika
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