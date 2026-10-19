Fethiye Karagözler'de kentsel dönüşümde riskli 4 bina yıkıldı, biri konaklama tesisi

Fethiye Karagözler'de kentsel dönüşümde riskli 4 bina yıkıldı, biri konaklama tesisiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye Karagözler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında riskli olduğu belirlenen 4 bina, Fethiye Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkılanlar arasında bir konaklama tesisi de bulunurken çevrede güvenlik önlemleri alındı, polis ve zabıta ekipleri hazır bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli olduğu belirlenen 4 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki binaların yıkımı Fethiye Belediyesi ekiplerince yapıldı.
Yıkılan binalar arasında konaklama tesisi de yer aldı.
Yıkım çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı, polis ve zabıta ekipleri de hazır bulundu.
Kaynak: AA
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