Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'tan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'tan 15 Temmuz Mesajı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14.07.2024 11:26
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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi ve birlik ruhunu simgeleyen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gururla kutlandığını kaydetti.

15 Temmuz'un milletin ortak iradesi ve cesaretiyle kazandığı büyük bir zaferin yıl dönümü olduğunu vurgulayan Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 'Milletin Zaferi'nin yıl dönümüdür. Ülkemizin geleceğine kast eden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz, sel olup meydanlara akmıştır. Halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Şanlı tarihimiz, yaşadığı toprakları namus bilen, bu uğurda canını vermekten asla çekinmeyen onurlu ve gururlu milletimizin kahramanlıkları ve zaferleriyle doludur. Aziz milletimizin kahraman evlatları, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da tek yürek olmuş, kendi iradesine sahip çıkmıştır. Vatan, bayrak, istiklal, istikbal ve demokrasi gibi mukaddes değerlerinin sorgulanamayacağını bir kez daha kanıtlayan milletimiz, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her zaman kararlılıkla mücadele edeceğimizi tüm dünyaya haykırmıştır."

Vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını belirten Ertaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehadete yürüyen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'tan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'tan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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