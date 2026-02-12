Fethiye Kaymakamı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Fethiye Kaymakamı Yılın Kareleri Oylamasında

Fethiye Kaymakamı Yılın Kareleri Oylamasında
12.02.2026 12:40
Kaymakam Akkaya, Anadolu Ajansı'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve fotoğrafları inceledi.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Anadolu Ajansının (AA) 2025 yılına damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Akkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğraflarını seçen Akkaya, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor"da ise Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" adlı karelerini oyladı."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını tercih eden Akkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında" adlı karesine oy verdi."

Akkaya, fotoğrafların her birinin bir hikayesi olduğunu söyledi.

Oylamada yer alan karelerin yaşanmışlığı ifade ettiğini kaydeden Akkaya, "Özellikle geçtiğimiz yıl Gazze'de çok ağır bir insanlık dramı yaşandı. Anadolu Ajansı da bunu dünyaya duyurdu. Bu yılın Gazze, tüm İslam alemi, şehrimiz ve ülkemiz için daha iyi geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Fatih Akkaya, Fethiye, Güncel, Gazze, Son Dakika

