Fethiye Kuziogöbeği Mantarına Coğrafi İşaret

09.04.2026 18:05
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, kuzugöbeği mantarı için coğrafi işaret başvurusu yaptı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasının (FTSO) "Fethiye kuzugöbeği mantarı" için yaptığı coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlandı.

FTSO'dan yapılan açıklamaya göre, askı sürecinin tamamlanmasıyla bölgenin coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiye kuzugöbeği mantarı için yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının bölgede mutluluk yarattığını ifade etti.

Fethiye'de yarın 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nin başlayacağını hatırlatan Çıralı, şunları kaydetti:

"Bu süreç, ürünün yöresel karakterinin korunması, kayıt altına alınması ve ekonomik değere dönüştürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Fethiye'mizin doğal zenginliklerinden biri olan kuzu göbeği mantarının bu kapsamda değerlendirilmesi, bölgemizin marka değerini güçlendiren stratejik bir adım. Askı sürecinin ardından Fethiye kuzugöbeği mantarı tescilli bir değer olarak bölge ve ülke tanıtımına katkı sunacak. Yerel değerlerimize sahip çıkma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
