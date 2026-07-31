Fethiye Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Fethiye Yangını Kontrol Altında

Fethiye Yangını Kontrol Altında
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Tarım ve Orman Bakanı yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

FETHİYE YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Fethiye, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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