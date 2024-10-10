Fetih ve Hamas'tan Geçici Komite Anlaşması

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KAHİRE, 10 Ekim (Xinhua) -- El Fetih ve Hamas temsilcileri Gazze Şeridi'ndeki hizmetleri yönetmek üzere "siyasi olmayan geçici bir komite" kurulması konusunda anlaştı.

Tanınmış bir Mısırlı kaynağın ismi saklı kalmak koşuluyla Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Çarşamba günü Kahire'de Mısır'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıda iki Filistinli grup, "komitenin rolünün, Refah sınır kapısının yönetilmesi ve Gazze halkının ilaç, eğitim, sağlık ve gıda gibi hayati ihtiyaçlarının sağlanmasıyla sınırlı olacağı" konusunda mutabakata vardı.

Önerilen komitenin her iki gruptan 10 ila 15 üyeden oluşmasının beklendiğini söyleyen kaynak, bu üyelerin nasıl belirleneceklerinin daha sonra görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak, İsrail ve ABD'nin Hamas'ın Gazze'deki kontrolünü sona erdirme ısrarı dikkate alındığında komitenin, savaş sonrasında Gazze'nin yönetimi meselesine yönelik "en iyi ve en uygun" çözüm olduğunu söyledi.

Her iki gruptan delegeler, Gazze'nin yönetimini müzakere etmek üzere Salı günü Kahire'ye geldi. Görüşmeler, Gazze'nin ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının yönetimi konusundaki farklılıkları gidermeyi amaçlıyor.