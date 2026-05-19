1731 FETÖ bağlantılı hesaba erişim engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1731 FETÖ bağlantılı hesaba erişim engeli

19.05.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile bağlantılı toplam 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve dijital dezenformasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen hesaplara erişim engeli getirildiğini belirtti. Duran, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmaları aralıksız ve çok boyutlu şekilde devam etmektedir. 30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731'e yükselmiştir. Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır."

Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve milli güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1731 FETÖ bağlantılı hesaba erişim engeli - Son Dakika

Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu’ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

15:07
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı
Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
14:34
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 15:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: 1731 FETÖ bağlantılı hesaba erişim engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.