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FETÖ Damatlarının Gücü

FETÖ içinde Gülen sonrası evlilikler ile damatlar güçlendi, örgüt içindeki ilişkiler pekişti.

31.10.2024 14:19
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrasında, örgüt içi ilişkileri pekiştirmek için yaptırılan evliliklerle öne çıkan damatların etkisi gündeme geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, elebaşı Gülen hayattayken oluşturduğu örgüt çarkının bozulmaması için yeğenlerini yapı içindeki yöneticilerle evlendirerek, kendi pozisyonunu sağlama almaya çalıştı, damatlarının nüfuzunu kullanarak daha da güçlendi.

Örgüt içinde Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt adındaki 4 damat ön plana çıkıyor. Bunlara ek olarak, İcra Heyeti'nde yer alan damat Ekrem Dumanlı da önemli güce sahip.

Dumanlı, terör örgütünün ölen elebaşı Gülen'e en yakın işadamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı olarak biliniyor. Kayınpeder Akyar, eski damadına güçlü destek vererek İcra Heyeti'nde yer almasını sağladı.

Dumanlı, İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendisinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi.

Esra Dumanlı'nın, örgütün karanlık kutusu "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu'nun da akrabası olduğu biliniyor.

Fetullah Gülen'in kardeşi olan Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evlenen Cevdet Türkyolu, 2023'te FETÖ'nün İcra Heyeti'ne getirildi, örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınındaki isim oldu.

Cevdet Türkyolu, damatlık ünvanından aldığı güçle "Herkul.org" internet sitesinin eski koordinatörü ve Fetullah Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden olarak, internet sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine kendi damadı Muhammed Yeşilyurt'un gelmesini sağladı.

Damatlar yüksek mevkilerde

Fetullah Gülen'in yetiştirdiği sözde mollalardan biri olan damat Adem Kalaç ise Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. 1980'li yıllarda örgütün mahrem faaliyetlerinin kuruluşunda da görev alan Adem Kalaç, ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

2023'te şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirilen Kalaç, Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içinde etkili ve güçlü.

Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evlenen Ahmet Kurucan ise İcra Heyeti'ndeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi durumunda.

Osman Şimşek'ten önce örgüt elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yapan Kurucan'ın sözde mollalardan biri olduğu biliniyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun Kurucan, ABD'de bir süre ticaretle uğraştı ancak başarılı olamadı.

Kurucan, örgütte sözde fıkıh otoritelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Stratejik evlilikler kuruyorlar

Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli olan Muhammed Yeşilyurt, Fetullah Gülen'in yetiştirdiği sözde mollalardan biri.

Osman Şimşek'ten sonra "Herkul.org" internet sitesinin koordinatörlüğünü ve ölen elebaşı Gülen'in özel kalemliğini yapan Yeşilyurt, Gülen'in ikamet ettiği son evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi.

Cevdet Türkyolu'nun bir diğer kızı Hafsa ile evlenen Ömer Çelik'in babası Ali Çelik ise Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından biri. Ali Çelik'in maddi gücü ve Cevdet Türkyolu'nun örgüt içindeki etkinliği, bu evliliği önemli kılıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Evlilik, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

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