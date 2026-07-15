Şehit Ufuk Baysan kabri başında anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'deki kabri başında anıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa, şehidin babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkan yardımcıları Okan Kaltu ve Hasan Günden, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra şehit Baysan, Beyköy beldesindeki kabri başında anıldı.

Protokol üyeleri, burada okunan duanın ardından şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.