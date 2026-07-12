FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Kadın: Vatanım İçin Yine Çıkarım - Son Dakika
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FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Kadın: Vatanım İçin Yine Çıkarım

FETÖ Darbe Girişiminde Yaralanan Kadın: Vatanım İçin Yine Çıkarım
12.07.2026 11:18
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15 Temmuz'da ayağından vurulan Kerime Kabahaliloğlu, vatan sevgisiyle dolu ve yeniden savaşmaya hazır.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da ayağından vurulan ve geçirdiği ameliyatlara rağmen tam olarak iyileşmeyen Kerime Kabahaliloğlu, vatan sevgisiyle aynı duyguları taşıyor.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaşayan ve 15 Temmuz akşamı İstanbul Saraçhane'de açılan ateş sonucu ayak bileğinden vurulan Kabahaliloğlu, bugüne kadar 12 ameliyat geçirdi. Olaydan sonra aksayarak yürümek zorunda kalan Kabahaliloğlu, yaşadıklarını unutamıyor.

Kabahaliloğlu, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 2022 yılında memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesine yerleştiğini söyledi.

Darbe girişimi gecesi hasta olmasına rağmen olayı duyar duymaz kendisini sokağa attığını belirten, Kabahaliloğlu, "Saraçhane'de yollar kesilmişti. Bir yandan da silah sesleri geliyordu. Grubun önüne doğru yürüdüm. Askerlerin önüne kadar gelmişim. Askere dedim ki, 'Oğlum burada ne yapıyorsunuz? Benim kardeşim de çocuklarımın babası da asker. Sizin burada olmamanız gerekiyor'. Askerin gözleri dolmuştu, korkmuştu yani, belliydi. Arkadan bir rütbeli geldi, ittirdi beni, 'Geri çekilin sizi de vururum' dedi. Sonra beni mermi ile vurdu. Bacağımda büyük bir alev topu hissettim. Yürümeye çalıştım, sol ayağım gitmişti. Ölüyorum sandım." ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşının koluna girdiğini anlatan Kabahaliloğlu, "Buradan gitmezsek bizi öldürecekler' dedi. Bacağım sallanıyordu ama bir yandan da arkamızdan ateş ediliyordu. O gün orada yaralıları taşıyan bir vatandaşın arabasıyla hastaneye götürüldüm. Sabah ilk olarak durumu sordum, 'Merak etmeyin, darbe bastırıldı' dediler." diye konuştu.

"O gece Çanakkale ruhuyla devam edildiğini gördüm"

Hastanede 6 ay tedavi gördüğünü anlatan Kabahaliloğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreç çok kolay geçmedi benim için. 12 ameliyat geçirdim, sol bacağımdan engelli kaldım. Bugün olsa sakat bacağımla yine aynı şeyi yaparım. Çünkü bizim gidecek başka vatanımız yok. Bana göre o gece sokağa çıkıp vurulanlar da vurulmayanlar da aynıdır. Benim irademle seçilen biri darbeyle indirilemez. Bu, hangi partiden olursa olsun fark etmez. Bizim irademize saldırıldı, halk da kendi iradesini gösterdi, fırsat vermedi hainlere. 'Vatan nedir?' diye sorsalar, vatan benim bacağımdadır, vatan benim ayağımdaki yaradır. Bayrakta benim kanım var. Vatanımız, bayrağımız için bugün de olsa yine hiç düşünmeden, tereddüt etmeden çıkarız. O gece ülkemizde görüşü ne olursa olsun, Çanakkale ruhuyla devam edildiğini gördüm."

Hafta sonları köyünde bağ bahçe işleri ile uğraştığını aktaran Kabahaliloğlu, "Biz Türk kadınıyız. Yeri geldiğinde tarlada çiftçi, yeri geldiğinde işçi, vatan söz konusu olduğunda da o vatanı en iyi savunan Türk kadınlarıyız. Yeri geldiğinde Şerife Bacılar, Nene Hatunlar olabiliriz. Bunu dünyaya gösterdik. Allah bir daha göstermesin ama bir daha olursa yine buradayız." dedi.

Kaynak: AA

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