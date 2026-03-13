Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi

13.03.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik davada, aralarında Zeki Doruk'un da bulunduğu 4 tutuklu sanık tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 27 kişinin yargılandığı davada, Doruk'un da aralarında olduğu 4 tutuklu sanık tahliye edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 22 sanık katıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliyesine hükmetti.

Sanıkların tahliye kararına başsavcılığın itiraz ettiği öğrenildi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer alırken, şirketler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında eşya müsaderesi talep ediliyor.

İddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüpheli Zeki Doruk hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önceden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Nisan 2023'te hazırlanan iddianame ile kamu davası açıldığı ancak bu tarihten itibaren gerçekleşen ve söz konusu eylemlerinin yeni eylem mahiyetinde olduğu kaydediliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Finans, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:05:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.